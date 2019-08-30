События

11:10 30.08.2019

Допускающие непривитого ребенка в школу чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний - Гриневич

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Допускающие непривитого ребенка в школу чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний - Гриневич

Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что чиновники и директора школы, которые принимают заведомо не привитого ребенка в учреждение образования, берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний.

"Каждый чиновник и директор школы, когда принимает непривитого ребенка и знает об этом заранее, должен учитывать то, что он берет на себя ответственность, что в случае вспышки заболевания, это будет нарушение, которое он лично осуществил", - сообщила Гриневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Касаемо ситуаций, когда родители отказываются и от вакцинации и от индивидуальной формы обучения ребенка, Гриневич отметила, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, так как универсальных рецептов решение данной проблемы нет.

Среди прочего она подчеркнула, что сейчас уже нет веских причин, чтобы отказываться от вакцинации: "…когда была некачественная вакцина или ее вообще не было, или она была без соблюдения холодного режима доставки. Сейчас Минздрав заявляет о качественных зарубежных вакцинах с соблюдением всех условий".

Полный текст интервью с Гриневич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #прививка #школа #гриневич
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