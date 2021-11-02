В Украине ежедневное количество прививок против COVID-19 должно вырасти до 350 тысяч – замглавы ОП Тимошенко

Перед местными властями стоит задача наращивать темпы вакцинации против COVID-19, чтобы ежедневное количество прививок в Украине достигло 350 тысяч в сутки, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пребывая с рабочим визитом в Виннице.

"Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть, за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов (прививок – ИФ)", – цитирует слова Тимошенко, сказанные им во время общения с представителями СМИ, пресс-служба главы государства во вторник.

По его словам, на прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

Он также отметил, что в Виннице должно делаться 14 тысяч прививок в день и выразил надежду на ускорение темпов вакцинации.

В свою очередь, глава Винницкой ОГА заверил в принятии в регионе соответствующих мер.