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10:54 30.08.2019

Минобразования не может запретить линейки и участие чиновников в школьных торжествах - Гриневич

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Минобразования не может запретить линейки и участие чиновников в школьных торжествах - Гриневич

Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич утверждает, что министерство не может запретить школьные линейки и участие чиновников в торжествах в учреждениях образования.

"Мы можем только рекомендовать (не проводить линейки – ИФ), потому что базовая ценность реформы и закона "Об образовании" - это автономия учебных заведений. Они должны учиться самостоятельно принимать решения и брать за них ответственность, действовать, а не ждать установок из МОН", - сообщила Гриневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возможном запрете проведения школьных линеек.

По ее словам, ведомство предложило школам разные форматы, которые возможны для празднования начала или завершения учебного года.

"Те школьные коллективы и руководители учреждений, которые понимают, что нужно двигаться дальше, предлагают новые решения. Приказать и что-то запретить - это не метод в демократическом обществе. Мы поощряем, давая различные сценарии и возможности, как это сделать. Посмотрим, как будет в этом году. Я надеюсь, будет значительно больше интересных форматов начала нового учебного года, чем линейка", - добавила Гриневич.

Кроме того, она отметила, что министерство также не может запретить местным чиновникам ходить в школы на праздники.

"Хотя бы по причине, что нам очень нужно, чтобы они болели за школы, чтобы они те школы видели, чтобы они работали со школами и понимали, что образование для них очень важно. Поэтому, никто не будет ставить такой запрета", - подчеркнула Гриневич.

По ее мнению, современный чиновник должен сам понимать, как он выглядит на таком празднике. "Я это рассматриваю, как возможность чиновников прийти в школу и дать твердые обещания, которые они потом должны выполнить", - констатировала она.

Полный текст интервью с Гриневич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #минобразования #гриневич
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