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12:37 30.08.2019

Гриневич против резкой оптимизации школьной сети

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Гриневич против резкой оптимизации школьной сети

Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич против резкой оптимизации сети учебных заведений и считает, что этот процесс должен быть планомерным.

"Оптимизация (сети учебных заведений – ИФ) постоянно происходит. И количество школ из года в год уменьшается. Это очень непопулярный процесс. И если кто-то думает, что это можно сделать в один клик, уволить десятки тысяч учителей, то я очень не рекомендую такую реформу. Это должен быть планомерный процесс. Более того, если это будет предусматривать увольнение большого количества людей, то те страны, в которых такое происходило, сопровождали это программам поддержки, трудоустройства и перепрофилирования этих учителей, это очень серьезная задача", - сообщила Гриневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что сейчас действует формула образовательной субвенции, которая стимулирует увеличение детей в школе и оптимизацию сети учреждений.

"Когда мы начинали работу в 2016 году, у нас было 137 опорных школ, а сейчас мы имеем 806 таких заведений. Поэтому оптимизация происходит. А репрессивный способ, так вдруг закрыть 30% школ в сельской местности, как это рассказывают, или увеличить нагрузку на учителей, из-за сокращения, я считаю неправильным", - добавила она.

Гриневич также считает, что такие решения могут помешать ходу реформы образования, или даже привести к ее срыву.

Среди прочего экс-министр добавила, что не советовала бы своим приемникам принимать волюнтаристские решения, если они не приемлемы для значительной части сообщества.

"Все решения в образовании нужно проводить с консультациями, широким информированием общественности, с тем, чтобы вы могли объяснить свою позицию, услышать другую и найти правильный консенсус. Здесь невозможно действовать "танком". Поэтому, я не советую принимать волюнтаристские решения, а пытаться находить поддержку в тех сообществах, с которыми вы хотите делать реформу. Реформу образования не может делать один человек, реформу образования делают сообщества", - подчеркнула Гриневич.

Полный текст интервью с Гриневич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #школа #гриневич
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