Экономика

20:16 13.06.2019

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

2 мин читать
"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

НАК "Нафтогаз Украины" сожалеет в связи с очередной отсрочкой по инициативе России трехсторонних переговоров с участием ЕС для обсуждения транзита газа после 2019 года, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – написал он на своей странице в Facebook.

"Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", – подчеркнул Витренко.

По его мнению, названная российской стороной причина откладывания переговоров – формирование нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов – является отговоркой. "Похожая ситуация была и с президентскими выборами (прошли 21 апреля – ИФ), которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч", – напомнил исполнительный директор "Нафтогаза".

По его мнению, в сложившихся условиях Украине необходимо пояснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, и что действенные меры - это прекращение строительства "Северного потока 2" и эффективное антимонопольное расследование по жалобе "Нафтогаза" против "Газпрома".

"И (необходимо) готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – назвал еще один шаг Витренко.

Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем в четверг в Москве сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября.

Теги: #газ #переговоры #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 13.06.2019
Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

19:20 13.06.2019
В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

19:16 13.06.2019
В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

18:59 13.06.2019
Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

18:38 13.06.2019
Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

18:31 13.06.2019
ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

18:26 13.06.2019
Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

18:08 13.06.2019
Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

18:06 13.06.2019
Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

18:06 13.06.2019
Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на желруду подскочили до очередного максимума в связи со снижением запасов в Китае

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

Большинство экономистов уверены, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки

Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

Группа PZU Украина уплатила более 140 млн грн налога в 2018г

ЕБРР рассчитывает на ускорение подготовки кредитного проекта "Укргазвыдобування"

В ЕБРР поддерживают перенос запуска рынка электроэнергии в Украине, но считают чрезмерной годичную паузу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА