"Киевcтар" включил 4G- связь в харьковском метро

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" начал предоставлять услуги 4G-связи в метрополитене Харькова, сообщил оператор.

Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно как на станциях, так и во время передвижения между ними.

"Скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных", - отмечают в компании.

Оператор сообщает, что в его сети свыше 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G.

"В Харькове в мае 2018 года абоненты использовали всего 95 ТБ мобильного трафика в сети 4G, а в мае текущего – в 10 раз больше, около 1000 Т", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Киевстар" запустил приложение "Сетевой эксперт" для анализа качества работы сети.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).