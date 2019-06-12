WOG открыла в Днепре новый АЗК

Сеть заправок WOG открыла в Днепре новый автозаправочный комплекс (АЗК) -22-й в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба сети.

АЗК построен "с нуля", оборудован тремя топливнораздаточными колонками, реализует пять видов топлива: ДТ, ДТ+, М-95, А-95, М-92. На АЗК установлен АГЗП модуль.

Объект находится по адресу: ул. Марии Лисиченко, 6. В торговом зале расположены WOG market и WOG cafe.

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Сеть импортирует нефтепродукты, соответствующие стандарту Евро-5, с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран.