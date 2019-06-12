Экономика

09:13 12.06.2019

Нерезиденты приобрели более половины дебютного выпуска 6-летних

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Нерезиденты приобрели более половины дебютного выпуска 6-летних

Министерство финансов Украины 11 июня осуществило дебютное размещение 6-летних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 3,42 млрд грн под 15,85% годовых, свыше половины которых приобрели нерезиденты, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Очередная победа! 6-летний инструмент под 15,85%! … Большинство (покупателей – ИФ) – нерезиденты", – написала она на своей странице в Facebook из road show, которое на этой неделе команда Минфина проводит для размещения нового выпуска еврооблигаций.

"Пока мы завершаем встречи с инвесторами в Лондоне о 7-летнем евробонде в евро и готовимся к рейсу во Франкфурт, команда Минфина параллельно на внутреннем рынке выполняет нашу стратегию управления долгом на три года", – отметила глава Минфина.

В целом на аукционах ОВГЗ во вторник Минфину удалось привлечь 6,59 млрд грн, из которых еще 1,38 млрд грн принесло размещение 2-летних бумаг, 0,75 млрд грн – годичных и по 0,46 млрд грн – 3-мес. и 6-мес. ОВГЗ.

Минфину по сравнению с аукционами неделю назад удалось чуть снизить ставку размещения 6-мес. и годичных бумаг – соответственно с 18,5% до 18,39% годовых и с 18,5% до 18,45% годовых. Для этого продавец отказался от дополнительного спроса в объеме около 600 млн грн. Ставка по 3-мес. и 2-летним бумагам осталась на прежнем уровне – соответственно 18% и 17,95% годовых.

Помимо того ведомство отказалось продать 6-летние ОВГЗ по трем заявкам суммарно на 200 млн грн, в которых ставки доходили до 16% годовых.

Что касается долларовых бумаг. То ставка по ним осталась на уровне 7,25% годовых, а объем размещения упал до $4,4 млн.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", – говорится в комментарии министерства на его сайте по итогам аукционов.

Успех аукционов 11 июня Минфин также объясняет присоединением к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что открыло больше возможностей для привлечения глобальных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте с одновременным удлинением сроков их обращения.

Теги: #украина #нерезиденты #овгз #минфин
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