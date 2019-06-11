Экономика

12:22 11.06.2019

"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

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"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

Группа компаний "Нова Пошта" в январе - мае 2019 года открыла более 700 новых отделений, из них 573 в небольших населенных пунктах, сообщил журналистам директор "Нова Пошта" Александр Бульба на брифинге на заводе Dunapack Ukraine (Олешки Херсонской обл.) во вторник.

Количество отделений компании выросло до 3400 тыс.

За январь-май компания доставила более 81 млн посылок, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 67 млн посылок было доставлено по схеме "до отделения". В то же время адресная доставка за этот период также выросла на 34%.

Кроме того, за пять месяцев "Нова Пошта" доставила более 1 млн заказов из-за рубежа. Доставка из США и Европы выросла на 27%.

"Мы планируем развивать международную доставку и дальше", - отметил Бульба.

Как сообщается в пресс-релизе компании по итогам брифинга, зарубежные представительства "Новой Пошты" в Грузии и Молдове также активно развиваются: в Молдове количество отправлений в январе-мае выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Грузии - на 30%.

Средний показатель NPS (готовность рекомендовать компанию) в Украине на конец мая составил 78%.

За пять месяцев группа компаний "Нова Пошта" перечислила в бюджет Украины более 1,75 млрд грн налогов и сборов

Как сообщалось, в середине мая "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #украина #отделения
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