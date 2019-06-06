Украина готовится к выкупу потенциальным инвестором доли российского "ТВЭЛа" в "Заводе по производству ЯТ"

Кабинет министров Украины создал условия для выкупа потенциальным инвестором доли (49%) российского АО "ТВЭЛ" в "Заводе по производству ядерного топлива".

Соответствующее решение приняло правительства в среду, 5 июня.

Согласно сопроводительным документам к проекту вынесенного на утверждение решения, текстами которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", для проведения переговоров с "ТВЭЛ" по отчуждению акций необходимо отменить распоряжение Кабмина (№1922 от 22 сентября 2010 года) "О первоочередных мерах по созданию предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000".

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Согласно экспертному заключению к проекту, изначально предлагалось, что Кабмин поручит Министерству энергетики и угольной промышленности обеспечить проведение госконцерном "Ядерное топливо" переговоров с "ТВЭЛ" об отчуждении. Однако данный пункт был исключен из документа в связи с тем, что, согласно юридической экспертизе, решение вопроса относительно переговоров не входит в полномочия Кабмина.

Кроме того, данным документом предусмотрена возможность для изменения месторасположения завода. В частности, правительство отменило свое распоряжение (№437 от 27 мая 2012 года), которым определялось, что производство будет размещено на территории Смолинского сельского совета (Маловисковский р-н Кировоградской обл.). Данное решение связано с необходимостью расположения завода в месте с более удобной транспортной системой. Кроме того, согласно расчетам "УкрНИПИИ промтехнологий", изменение площадки строительства позволит снизить капитальные расходы на 15%.