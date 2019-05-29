Экономика

11:30 29.05.2019

Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

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Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс госпредприятия "Калушская ТЭЦ-нова" в собственность территориальной громады Калуша.

Это закреплено распоряжением №359-р от 22 мая, опубликованном представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом на своей странице в Facebook.

"Калушская ТЭЦ - это достаточно крупный объект электроэнергетики, фактически единственный объект генерации и единственный покупатель угля в Бурштынском острове/в Западной Украине, не принадлежит компании ДТЭК (по крайней мере, пока). Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - написал Герус.

В выводе Министерства юстиции к проекту распоряжения правительства отмечается, что объекты, подобные Калушской ТЭЦ, передаются местным общинам при условии обязательства органов местного самоуправления не отчуждать их имущество (статья 7 закона "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности").

Как сообщалось, в середине января 2019 года Кабинет министров временно исключил четыре теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) из перечня объектов большой приватизации и поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с местными властями изучить вопрос их передачи в коммунальную собственность. Обращения с просьбой по передаче ТЭЦ в коммунальную собственность поступили от местных властей.

"Это правильно, это профессионально…Снизится себестоимость, когда всю производственную базу объединить в единую систему", - сказал тогда премьер-министр Владимир Гройсман, говоря о целесообразности такой передачи и построении единого комплекса по обеспечению городов теплоэнергией.

Ранее Кабинет министров распоряжением №188-р от 28 марта 2018 утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) реконструкции Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская обл.) со сметной стоимостью 1 млрд 442,09 млн грн. Накануне Минэнергоугля решило за госсредства внедрить на Калушской ТЭЦ систему раннего выявления чрезвычайных ситуаций.

До этого Минэнергоугля вывело Калушскую ТЭЦ из состава ГП "Укринтерэнерго", создав новое госпредприятие "Калушская ТЭЦ – Нова".

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик дважды был мэром города Калуша.

Теги: #тэц #украина #калуш
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