Экономика

12:11 24.05.2019

"Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде

1 мин читать
"Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде

АО "Укрзализныця" отменило запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+", говорится в сообщении на официальной странице компании в Facebook.

Согласно обновленным правилам, перевозка велосипедов в разобранном и упакованном виде разрешена в плацкартных или купейных вагонах, а также поездах "Интерсити" и "Интерсити+". При этом в случае если велосипед можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади, плата за его перевозку не взимается. В противном случае за перевозку придется доплатить.

Велосипеды также можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20кг багажа.

В электричках велосипеды можно перевозить в собранном виде (на ходу) при условии размещения в тамбуре (не более 1 велосипеда на тамбур) или в местах, предназначенных для размещения велосипедов. В пригородном сообщении стоимость перевозки одного велосипеда соответствует стоимости полного билета.

В то же время на официальном сайте компании все еще размещена старая редакция правил, запрещающих перевозку велосипедов в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" со ссылкой на отсутствие технических условий для их размещения в вагоне.

Теги: #велосипеды #интерсити #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 24.05.2019
НАБУ уведомило двух экс-сотрудников "Укрзализныци" о подозрении в причинении компании 39,8 млн грн убытков

НАБУ уведомило двух экс-сотрудников "Укрзализныци" о подозрении в причинении компании 39,8 млн грн убытков

16:07 21.05.2019
"Укрзализныця" за 4 мес. увеличила объем контейнерных перевозок на 8%

"Укрзализныця" за 4 мес. увеличила объем контейнерных перевозок на 8%

16:25 20.05.2019
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов

10:53 15.05.2019
"Укрзализныця" не может содержать малодеятельную инфраструктуру за свой счет

"Укрзализныця" не может содержать малодеятельную инфраструктуру за свой счет

20:44 14.05.2019
"Укрзализныця" досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита Ощадбанка

"Укрзализныця" досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита Ощадбанка

20:03 14.05.2019
"Укрзализныця" досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита Ощадбанка

"Укрзализныця" досрочно погасила 500 млн грн бридж-кредита Ощадбанка

10:15 14.05.2019
Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

09:58 14.05.2019
"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

12:10 11.05.2019
"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

16:47 10.05.2019
Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Мининфраструктуры готовит конкурс по строительству грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

Доллар США слабо снижается к мировым валютам после роста накануне

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Цена никеля в Лондоне подскочила на 5% за несколько минут

Фармацевтика станет новым рывком, как IT в 1990-е годы – Шимкив

НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА