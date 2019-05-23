ВБ ждет публикации постановления Кабмина о разделении "Нафтогаза" по модели ownership unbundling

Всемирный банк (ВБ) поддерживает модель разделения НАК "Нафтогаз Украины" по принципу ownership unbundling, утвержденную Кабинетом министров на заседании в среду.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на презентации экономического прогноза Всемирного банка в четверг.

По ее словам, банк ожидает публикации соответствующего постановления, которое, по его информации, будет осуществлено в понедельник 27 мая.

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"Черновой вариант, который мы видели, предусматривал, что АО "Магистральные газопроводы Украины" будет передано в "Нафтогаз Украины" до конца лета. Чтобы МГУ могли подготовиться. А с 1 января 2020 года МГУ выйдет из полномочий "Нафтогаза" и станет независимым. Если МГУ не выйдет из состава "Нафтогаза", то это будет не анбандлинг, а слияние", - заявила Кахконен, отметив, что этой вероятностью обеспокоены все международные партнеры.

Представитель Всемирного банка отметила, что для завершения процесса разделения осталось очень мало времени - 7 месяцев. "Украине нужно ускориться, чтобы придерживаться взятых на себя обязательств", - сказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу "Магистральных газопроводов Украины", Кабинет министров 22 мая утвердил решение, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) будет реализовываться по модели ownership unbundling. Соответствующие изменения будут внесены в правительственное постановление №496.

OU-модель предусматривает подачу заявки на сертификацию оператора, подписание транзитного соглашения, получение имущества, необходимого для осуществления транспортирования газа МГУ и не требует дополнительных законодательных изменений.

В свою очередь НАК является сторонником анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), обеспечивающей защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU не требует приватизации ГТС Украины.