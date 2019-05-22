Экономика

16:40 22.05.2019

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского - глава Dragon Capital

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Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского - глава Dragon Capital

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского, сообщил президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", организованном Реанимационным пакетом реформ, в Киеве в среду.

"Мы очень надеемся, что глава Администрации президента направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", - добавил Фиала.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

Теги: #dragon #фиала
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