Burisma планирует построить установку по производству LPG мощностью 50 тыс. тонн/год

Burisma Group планирует построить установку по производству LPG в Харьковской области на Водяновской площади мощностью 50 тыс. тонн/год, говорится в статье издания "Нефтерынок".

В настоящее время компания завершила проектные работы, стоимость строительства установки составит $25 млн. Финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств.

По словам СЕО Burisma Group Тараса Бурдейного, завод по извлечению LPG из природного газа позволит компании повысить рентабельность скважин, применяя новейшие технологии в газодобывающей отрасли Украины и сохраняя соответствие нормативным требованиям.

Сырье будет поступать с разрабатываемых месторождений группы в Харьковской области.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является экс0нлава Минприроды Николай Злочевский. Помимо "Эско-Пивнич" группе подконтрольны также "Пари", "Куб-Газ", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".