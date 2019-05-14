Курс биткойна превысил отметку в $8000 впервые за 10 месяцев

Курс биткойна поднялся выше отметки в $8000 впервые с июля прошлого года, продолжая бурный рост, при том, что основные финансовые рынки падают в связи с усилением торгового спора США и Китая.

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна увеличился в ходе торгов на 3,4%, до $8104,49. Накануне стоимость криптовалюты взлетела на 25%, максимальными темпами с 2014 года.

Еще на прошлой неделе биткойн торговался ниже отметки в $6000, ранее в этом году курс был близок к $3500.

Укрепление биткойна может быть связано с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, отмечают эксперты.

Ранее в этом месяце The Wall Street Journal сообщила, что Facebook Inc. создает для соцсети платежную систему, основанную на криптовалютах. Сама Facebook на прошлой неделе объявила о смягчении ограничений для рекламы, связанной с криптовалютами или блокчейн-проектами на своей платформе.

Кроме того, в понедельник проект Bakkt, созданный биржевым оператором ICE, сообщил, что планирует начать тестирование биткойновых фьючерсов этим летом.

Даррен Ли, китайский инвестор в криптовалюты, отмечает, что в Китае спрос на биткойны мог увеличиться в результате ослабления юаня в условиях обострения торгового спора, пишет Dow Jones.

В мае биткойн подорожал более чем на 50%, и этот месяц может стать для криптовалюты наилучшим с ноября 2017 года.

Тем не менее, биткойн очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.