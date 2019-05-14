"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

"Укрзализныця" с 15 мая открывает возможность покупки билетов на все поезда в направлении Польши через интернет, сообщил глава компании Евгений Кравцов в Facebook.

"Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса, и "Укрзализныця" максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами. Поэтому с 15 мая билеты на весь перечень международных поездов в Польшу - на официальном сервисе", - написал он.

Как сообщалось, с 5 апреля 2019 года процедура прохождения таможенного контроля для поезда №67/68 Киев-Варшава в оба направления перенесена со станции "Ягодин" на станцию "Киев-Пассажирский".