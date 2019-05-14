Экономика

09:58 14.05.2019

"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

1 мин читать
"Укрзализныця" с 15 мая откроет интернет-продажу билетов на все польские поезда

"Укрзализныця" с 15 мая открывает возможность покупки билетов на все поезда в направлении Польши через интернет, сообщил глава компании Евгений Кравцов в Facebook.

"Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса, и "Укрзализныця" максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами. Поэтому с 15 мая билеты на весь перечень международных поездов в Польшу - на официальном сервисе", - написал он.

Как сообщалось, с 5 апреля 2019 года процедура прохождения таможенного контроля для поезда №67/68 Киев-Варшава в оба направления перенесена со станции "Ягодин" на станцию "Киев-Пассажирский".

Теги: #билеты #укрзализныця #польша #интернет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:15 14.05.2019
Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

12:10 11.05.2019
"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

"Укрзализныця" заявляет о незаконной растрате 50,9 млн грн экс-руководством вагонного участка станции "Киев-Пассажирский"

07:38 11.05.2019
Министерства обороны США и Польши добились прогресса в вопросе размещения американских сил на польской территории – Пентагон

Министерства обороны США и Польши добились прогресса в вопросе размещения американских сил на польской территории – Пентагон

16:47 10.05.2019
Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

12:02 10.05.2019
"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

17:04 08.05.2019
Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

14:36 08.05.2019
"Дельта Вилмар" отмечает дефицит локомотивной тяги "Укрзализныци"

"Дельта Вилмар" отмечает дефицит локомотивной тяги "Укрзализныци"

11:15 07.05.2019
"Укрзализныця" отменит часть рейсов в польский Хелм из-за ремонта путей

"Укрзализныця" отменит часть рейсов в польский Хелм из-за ремонта путей

10:30 07.05.2019
НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

14:20 06.05.2019
Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под стенами Кабмина Союз железнодорожников требует повышения зарплаты и увольнения главы "Укрзализныци" Кравцова

"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна превысил отметку в $8000 впервые за 10 месяцев

Наземным домашним СЭС мощностью до 30 кВ гарантируют "зеленый" тариф до конца 2019 г.

"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

"Нафтогаз" предлагает газ для населения на условиях ПСО по цене, которая почти на 4% ниже апрельской

Политика низких процентных ставок сохранится в ближайшие годы - зампредседателя ФРС

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

КБ "Южное" освоило технологии 3D-печати при создании перспективных ракетных двигателей

Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за нарушение правил конкуренции

Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА