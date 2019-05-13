Экономика

11:36 13.05.2019

UTG стала эксклюзивным брокером 2-й очереди ТРЦ Appolo в Днепре

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UTG стала эксклюзивным брокером 2-й очереди ТРЦ Appolo в Днепре

Консалтинговая компания UTG (Киев) подписала договор эксклюзивного брокериджа второй очереди торгово-развлекательного центра Appolo по ул.Титова, 36 в Чечеловском районе Днепра.

"В настоящее время компания UTG осуществляет набор арендаторов второй очереди ТРЦ Appolo. Объект состоит из трех уровней общей площадью 40 тыс. кв. м, из них 30 тыс. кв. м – арендные. Запуск объекта планируется в третьем квартале 2019 года", - говорится в сообщении UTG.

Согласно концепции, разработанной специалистами компании UTG, в объекте разместятся продовольственный супермаркет площадью 4,4 тыс. кв. м, кинотеатр на 3 тыс. кв. м, операторы товаров для детей, галерея модной одежды, большая зона ресторанов и фудкортов.

"После запуска в эксплуатацию второй очереди Appolo планируемая ежедневная посещаемость торгового центра составит 20 тыс. чел. в день. Тем самым ТРЦ станет одним из самых посещаемых и популярных объектов торговой недвижимости в Днепре", - цитируется в сообщении директор UTG Евгения Локтионова.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года консалтинговая компания NAI Ukraine сообщила о подписании договора эксклюзивного брокериджа второй очереди ТРЦ Appolo.

По данным компании, первым якорем второй очереди ТРЦ должен стать кинотеатр "Планета Кино".

ТРК Appolo открыт в 2009 году. Общая площадь объекта составляет 35 тыс. кв.м, арендная - 20 тыс. кв.м. Инфраструктура комплекса включает также паркинг на 375 мест.

По данным сайта ТРЦ, его посещаемость в будние дни составляет 14 тыс. чел. в день, в выходные – 18 тыс.

Якорем ТРЦ является крупнейший в Днепре супермаркет Varus (6,2 тыс. кв. м), а также спортхаб Regym.

UTG создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 апреля 2019 года доля 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит И.Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.

Теги: #utg #трц #днепр
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