Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Президент США Дональд Трамп посетовал на многомиллиардные американские потери в торговле с КНР и пообещал, что Вашингтон изменит стратегию.

"Соединенные Штаты в течение многих лет ежегодно теряют на торговле от $600 млрд до $800 млрд. С Китаем мы теряем $500 млрд. Простите, больше мы не намерены так делать!" - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Накануне Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что с пятницы этой недели увеличивает тарифы на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе готовится обложить 25%-ной пошлиной остальные товары импорта из Китая.

В свою очередь газета The Washington Post отмечала, что причиной скорого введения новых пошлин может быть точка зрения Д.Трампа, согласно которой китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение в сфере торговли между США и КНР.

Газета обращала внимание на то, что Д.Трамп объявил об этом накануне визита в Вашингтон представительной китайской торговой делегации во главе с главным торговым переговорщиком КНР вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Ожидалось, что соглашение, которое длительное время готовили эксперты двух стран, может быть подписано в рамках визита.

Однако в понедельник представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что делегация КНР по-прежнему продолжает готовиться к поездке в США для продолжения торговых переговоров.