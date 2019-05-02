Экономика

10:09 02.05.2019

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

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Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти, говорится в сообщении российского Минэнерго, распространенном во вторник, 30 апреля.

"Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти", - сообщило министерство.

"В соответствии с предусмотренным графиком 29 апреля 2019 года нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", поступила на ЛПДС "Унеча". После этого была продолжена подготовка и реализация мероприятий, связанных с вытеснением нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с российского и белорусских участков магистрального нефтепровода "Дружба", - отмечается в сообщении.

"С учетом этого поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 3-4 мая, в то время как нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается до 7 мая 2019 года", - добавило Минэнерго.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что планом мероприятий по восстановлению качественных характеристик нефти на нефтепроводе "Дружба" предусмотрено также перенаправление части нефти железнодорожным транспортом.

"Вышеуказанные мероприятия не скажутся на качестве сырья, транспортируемого в системе "Транснефти" по всем направлениям экспорта российской нефти", - подчеркнул он.

Теги: #транзит #венгрия #словакия #россия #нефть
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