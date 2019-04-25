Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

Верховная Рада ратифицировала Договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь (Донецкая обл.).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за ратификацию проголосовали 258 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно тексту Рамочного договора, французская сторона предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем EUR64 млн, на реализацию проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь.

Договор также предусматривает разработку генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотвода Мариуполя до 2040 года.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации сказано, что проект будет включать строительство и запуск в Мариуполе современных фильтровальных станций, а также модернизацию существующей системы централизованного водоснабжения и водоотвода для сокращения расхода питьевой воды и сброса канализационных вод в окружающую среду.