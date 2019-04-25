Экономика

12:16 25.04.2019

Токийский суд принял решение освободить Карлоса Гона под залог в $4,5 млн

2 мин читать

Экс-глава Nissan Карлос Гон может вновь оказаться на свободе в четверг: суд Токио принял решение освободить его под залог в 500 млн иен ($4,5 млн).

В соответствии с условиями освобождения, К.Гон должен проживать по определенному адресу, не имеет права покидать страну, а также должен соблюдать требования, гарантирующие, что он не сможет помешать ходу расследования.

Это уже второй раз, когда суд принимает решение освободить К.Гона под залог. Прокуратура подала апелляцию на это решение, и, если суд отклонит ее, К.Гон будет освобожден уже в четверг, пишет The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе японские власти предъявили новые обвинения К.Гону: экс-глава Nissan обвиняется в незаконном присвоении средств, отправленных компанией ближневосточному автодилеру. Прокуратура утверждает, что из $10 млн, направленных Nissan автодилеру в 2017-2018 гг., К.Гон присвоил $5 млн.

Первый раз К.Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

В начале марта К.Гон был освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, однако 4 апреля вновь арестован.

Сам К.Гон отрицает все обвинения. Он обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Шефчович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина

Кабмин предоставил МЭРТ полномочия ЦИОВ по формированию и реализации госполитики в ОПК

Кабмин повысил на 2019г норматив отчислений чистой прибыли ГП в госбюджет до 90%

Правительство обязало предприятия с госдолей направить 50% чистой прибыли за 2018 г. на дивиденды

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

ЕБРР намерен в 2019г увеличить объем инвестиций в украинскую экономику в 2 раза

Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Microsoft увеличила прибыль и выручку в III финквартале, капитализация приближается к $1 трлн

Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Индустриалбанк не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2018 год

Рустам Гильфанов: Детские библиотеки получили 350 книг от ЛакіБукс ко дню книги

Страны-члены НАТО увеличивают поддержку Украины через трастовые фонды

Беларусь приостановила транзит российской нефти в направлении Польши на неопределенный срок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА