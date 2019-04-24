Шефчович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил о намерении провести трехсторонние переговоры по газу (ЕС-РФ-Украина) в ближайшие недели.

"Я собираюсь провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в ближайшие недели", - сообщил М.Шефчович в своем "Твиттере" в среду.

Он отметил, что после недавних выборов на Украине обратился с этим к премьер-министру Владимиру Гройсману и "приветствует решимость страны продолжать участвовать (в переговорах)".

Зампред ЕК сообщил, что с таким же предложением обращается и к российской стороне.