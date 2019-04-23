Повышение защиты интеллектуальной собственности избавит бизнес от патентных троллей и вечнозеленых патентов – юристы

Законопроект о повышении защиты интеллектуальной собственности (законопроект №9385) избавит бизнес от патентных троллей и вечнозеленых патентов, а также откроет возможности для развития рынка генериков инновационных препаратов, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Комментируя одобренный комитет по вопросам науки и образования законопроект, юрист юридической компании ILF Арсен Бучковский отметил, что данный законопроект "призван избавить нас от двух больших проблем - вечных патентов и патентного троллинга".

Он уточнил, что "патентный троллинг" используется, когда кто-либо регистрирует патент на известный и часто используемый объект, например, вешалку, или палочки для еды, а потом, на основании этого патента запрещает импорт в страну или продажу таких объектов без уплаты ему роялти.

В то же время "вечнозеленые патенты" - это инструмент, который позволяет патентодержателю по истечении срока действия патента вносить незначительные изменения в объект, и регистрировать патент наново.

А.Бучковский отметил, что законопроект упрощает процедуру получения патентов и делает ее понятней. "Заявителям будет проще получить правовую защиту своих объектов, что в целом может позитивно сказаться на их приходе в Украину", - сказал он.

Юрист отметил, что законопроект усложняет жизнь патентным троллям, так как предусматривает возможность обжаловать их действия в Апелляционную палату.

"Это точно сделает жизнь многих импортеров проще. Если кто-то собирается завести свой продукт в Украину, без регистрации его здесь, лишь для продажи и использования, то теперь у такого импортера будет одной потенциальной проблемой меньше", - сказал он.

Комментируя влияние законопроекта на фармацевтический рынок Украины, юрист отметил, что законопроект может упростить доступ украинцев к инновационным лекарственным средствам, так как патентодержателю будет крайне сложно получить защиту на то же лекарственное средство по истечении срока действия патента, а также благодаря введению "положения Болар", согласно которому производители генериков смогу готовиться к выпуску генериков до истечение срока патента на лекарство.

"Сейчас производители генериков дожидаются, пока истечет патент на лекарственное средство, а только затем начинают подготовку к выпуску генерика. Это занимает время и отодвигает появление нового лекарства на полках. С принятием нового закона препараты-генерики смогут появиться на полках аптек чуть ли не на следующий день после истечения патента", - сказал он.

В свою очередь юрист юрфирмы Integrites Дарина Демчук отметила, что практикуемое в настоящее время получение "вечнозеленого" или "вспомогательного" патента на уже известные лекарственные препараты в Украине "вовсе не является результатом преумножения инноваций, а осуществляется за счет незначительных изменений состава вспомогательных веществ".

"Практика получения таких патентов, с одной стороны, негативно отображается на фармацевтическом бизнесе, способствуя поддержанию монопольного положения крупных игроков, подавляет рыночную конкуренцию и препятствует коммерциализации генериков. С другой стороны, жизненно важные лекарственные препараты являются менее доступными для населения Украины, а платить за них приходится в разы дороже. Законопроект №9385 сможет преодолеть эту ситуацию", - сказал она.

По мнению юриста, в случае принятия законопроекта патентом будут охраняться лишь те лекарства, которые в действительности соответствуют условиям патентоспособности: новизне, промышленной применимости, а главное изобретательскому уровню.

"Такая патентная регистрация послужит стимулом для крупных фармацевтических производителей прибегнуть к инновационным методикам разработки, а также даст зеленый свет для выпуска генериков другими игроками фармрынка, что повысит предложение на рынке и в то же время снизит стоимость препаратов", - сказала она.

Юрист предполагает, что предусмотренная законопроектом имплементация законодательных положений и использование положительной практики ЕС может существенно увеличить инвестиционную привлекательность Украины. "Это может стать своего рода базисом для международного инвестирования в разработку инновационных лекарственных средств в Украине для лечения онкологии, ВИЧ, гепатита С и других серьезных заболеваний даже без увеличения государственного финансирования", - сказала она.

Вместе с тем Д.Демчук отмечает наличие риска, что национальные производители не смогут обеспечить население необходимым ассортиментом генерических лекарственных средств, "поскольку инновационные разработки - процесс времязатратный и требует колоссальных финансовых затрат, что могут позволить себе лишь лидирующие фармкомпании".

"Это приведет к импортозамещению, а также параллельному импорту, что не решает проблему доступности лекарственных средств украинскому населению", - сказала она.

Юрист K.A.C. Group Corporate Lawyers & Tax Advisers Анна Кузнецова отметила, что "в случае принятия законопроекта, появится шанс на создание благоприятного бизнес-климата на территории Украины для международных компаний, которые могут предложить украинскому потребителю инновационный продукт".

Она подчеркнула, что "от пробелов в законодательстве, на устранение которых направлен законопроект, также страдает и рядовой украинец".

"Международные инновационные компании, занимающиеся разработкой и производством лекарственных препаратов, не выходят на украинский рынок. Законопроект предусматривает упрощение доступа украинцев к необходимым инновационным лекарствам, которые существуют на международном рынке, но еще не зашли на фармрынок Украины", - сказала А.Кузнецова.

В свою очередь патентный поверенный ЮФ EVRIS Анастасия Синица подчеркнула, что патенты на лекарственные препараты, с одной стороны, призваны гарантировать правообладателям возврат дорогостоящих инвестиций на разработку, с другой стороны, патентная система должна соблюдать баланс между интересами правообладателей и интересами общественности.

"Законопроект, в том числе, является попыткой удовлетворить интересы большого числа украинских пациентов, нуждающихся в дорогостоящем, на данный момент, лечении", - сказал она.

По ее мнению, благодаря тому, что благодаря предусмотренным законопроектом мерам борьбы с "вечнозелеными патентами" правовая охрана не будет распространяться на новые формы, дозировку или новое использование известного лекарственного препарата, крупные компании-разработчики не смогут препятствовать выводу на рынок производителями генериков более дешевых препаратов-аналогов.

А.Синица также отметила, что задекларированное законопроектом "правило Болар" предоставит существенное преимущество производителям препаратов-генериков и, соответственно, пациентам. "Не будет являться нарушением прав патентовладельца, использование изобретения в исследованиях, которые проводятся с целью подготовки и подачи регистрационных документов на лекарственный препарат, что даст возможность компаниям-производителям генериков проводить исследования на биоэквивалентность и получать разрешительные документы для вывода препарата на рынок еще до того, как закончиться патентная охрана оригинального препарата. В итоге это позволит вывести препарат-генерик на рынок сразу после окончания срока действия патента", - сказал она.

Партнер юридической фирмы "Астерс" Юлия Семений обращает внимание, что законопроект предлагает ряд нововведений. Так, одним из важных изменений может стать возможность требовать у нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения ущерба не только в случае нарушения авторского права или смежных прав, но и в отношении некоторых объектов промышленной собственности – торговых марок, промышленных образцов.

"Многие правообладатели знают, что в условиях существующей правовой системы крайне непросто добиться в суде возмещения ущерба, а тем более – в адекватном нарушению размере. В такой ситуации нарушители зачастую получают существенную выгоду от неправомерного использования чужой интеллектуальной собственности, даже если суд обязывает прекратить нарушение по результатам рассмотрения спора. Разовая компенсация может стать фактором повышения рисков для нарушителей и дать правообладателям более справедливую защиту", - сказал она.

Юрист также отметила, что законопроект предлагает взыскивать компенсацию и в случаях недобросовестной регистрации торговой марки или промышленного образца (вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих лиц).

Вместе с тем, по мнению Ю.Семений, "как и во многих других вопросах защиты прав, ситуация будет зависеть от практического применения норм закона и готовности судей менять подходы к рассмотрению дел в сфере интеллектуальной собственности".

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по науке и образованию, выступающий главным по законопроекту №9385, поддержал его на заседании 9 апреля 2019 года.

Согласно решению, принятому на заседании комитета во вторник, документ должен быть доработан между первым и вторым чтением с учетом позиций всех стейкхолдеров.

Законопроект, в частности, направлен на борьбу с т. н. "вечнозелеными патентами", которые препятствует выходу на рынок генерических лекарственных средств, а также устраняет пробелы правового регулирования охраны прав на промышленные образцы, которые создают условия для распространения в Украине так называемого "патентного троллинга".

Согласно аналитической записке, подготовленной БФ "Пациенты Украины", законопроект, в частности, предусматривает, что патентами больше не будут защищаться новые формы ранее известных веществ, лекарственные средства исключены из числа объектов, разрешенных для защиты в режиме полезной модели.

Также законопроект имплементирует в национальное законодательство положения принципа Болар (США, Канада), который предусматривает, что производители и поставщики генериков смогут готовиться к выходу на рынок еще до истечения срока действия патента на оригинал и выходить на рынок сразу на следующий день после истечения действия патента на оригинал.

Вместе с тем ассоциация "Производители лекарств Украины" призвала парламентский комитет по здравоохранению проводить изменения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в части борьбы с "вечнозелеными патентами" без угрозы развитию отечественного фармацевтического производства и науки. В обращении АПЛУ к комитету по здравоохранению отмечается, что законопроект №9385 содержит положения, которые ставят под угрозу развитие отечественной науки и фармацевтической промышленности. В ассоциации подчеркивают, что "отсутствие возможности защитить молекулу в форме патента на полезную модель усложнит работу ученых по разработке лекарств".

В свою очередь, представители работающих в Украине иностранных генерических компаний считают, что принятие этого закона будет способствовать приходу в Украину инноваций за счет борьбы с их симуляцией, которая создает искусственные ограничения экономической конкуренции.