Украине срочно следует откорректировать госполитику в области поддержки ВИЭ – "Укрэнерго"

Большая разница между прогнозными и фактическими показателями производства объектами возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ведет к необходимости задействования большого количества маневренных энергогенерирующих мощностей в наиболее "дорогих" режимах.

Об этом написал глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Отсутствие ответственности за небалансы для ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС), то есть за неправильное прогнозирование отпуска э/э вместе с низкой прогнозированностью инсоляции, провоцируют огромные отклонения факта производства э/э от плана. Отклонение для одиночной СЭС достигает 95% в отдельные часы, а в целом по стране составляет 40%", - заявил глава "Укрэнерго".

По его оценке, в связи с этим, к примеру, для СЭС на 200 МВт необходимо одновременно держать дополнительные "горячие" резервы объемом 40-80 МВт на дозагрузку, и столько же - на разгрузку. А учитывая степень износа блоков маневренных мощностей – тепловых электростанций (ТЭС) – для "поддержки" работы СЭС на 200 МВт необходимо иметь в резерве полтора или даже два блока ТЭС по 200 МВт, считает руководитель оператора системы передачи.

Таким образом, работа крупных объектов ВИЭ ведет к увеличению периодов работы маневренных энергогенерирующих мощностей в наиболее "дорогих" маневренных режимах, подчеркнул В.Ковальчук.

В качестве одного из решений этой системной проблемы глава "Укрэнерго" считает необходимым утверждение правительством порядка проведения аукционов на создание новых энергогенерирующих мощностей и средств управления спросов, как того требует закон "О рынке э/э".

"Уже более года мы в "Укрэнерго" бьем в набат по этой проблеме, бумаги все пишутся и пишутся, почтой возятся и возятся, только нормальной конкурентной и прозрачной процедуры все нет и нет...", - написал В.Ковальчук.

Помимо этого, крайне необходимо принять закон о "зеленых" аукционах, который будет способствовать формированию рыночного механизма ценообразования на э/э ВИЭ.

"Чистая возобновляемая энергетика на 100% - это высокая и правильная цель для всего мира. В том числе и моя лично. Но не такой ценой и не такими методами, как это происходит в нашей стране. Нужно менять государственную политику в этой сфере, срочно", - подчеркнул В.Ковальчук.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов, предусматривающих предоставление господдержки для ВИЭ-проекта тому претенденту, который сможет предложить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом. При этом "зеленый" тариф будет продолжать действовать для объектов, введенных в эксплуатацию до внедрения новой системы стимулирования развития возобновляемых источников энергии.

Введение "зеленых" аукционов вместо фиксированного "зеленого" тарифа является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на э/э ВИЭ. Это – условие для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.