Экономика

13:03 15.04.2019

Кабмин может запретить ввоз и использование некоторых пестицидов

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Кабинет министров Украины может запретить ввоз на территорию Украины и использование некоторых пестицидов, сообщила пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

По данным пресс-службы, соответствующий проект постановления зарегистрирован в правительстве. Речь идет о таких пестицидах как атразин, ацетохлор, глифосат, имидаклоприд, клотианидин, тиаметоксам и все их препаративные формы.

По словам главы ВАР Андрея Дыкуна, запрет данных пестицидов приведет к падению урожайности основных агрокультур на 5-20%, ухудшению качества продукции с последующими убытками для аграрного сектора в размере 22-64 млрд грн. Кроме того, увеличится потребление воды.

А.Дыкун попросил премьер-министра пересмотреть данный документ.

"Европейский регламент, который мы должны адаптировать в Украине, не говорит, что мы должны это сделать один в один", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере средств защиты растений. Группа подготовит предложения по улучшению законодательства в части государственных испытаний и государственной регистрации СЗР, ввоза, продажи, хранения, применения пестицидов, обращения с использованной тарой и утилизации непригодных препаратов. Кроме того, группа рассмотрит вопрос обработки пестицидами продукции растениеводства и защиты пчел.

Теги: #кабмин
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