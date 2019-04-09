Экономика

16:37 09.04.2019

Гройсман рекомендовал местным органам власти скорректировать стоимость горячей воды со сниженной ценой на газ

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Гройсман рекомендовал местным органам власти скорректировать стоимость горячей воды со сниженной ценой на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал местные органы власти скорректировать цены на централизованную поставку горячей воды с пониженными ценами на природный газ.

"Мы обязали "Нафтогаз" продавать газ дешевле (8,55 грн/куб. м – ИФ), если он сам его покупает дешевле… Стоимость горячей воды частично зависит от цены на газ, поэтому очень важно, чтобы местные органы власти скорректировали, уменьшили цену на горячую воду", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщалось, Кабинет министров на фоне снижения цены импортируемого природного газа привязал цену на ресурс, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), к цене для промышленных потребителей, но не отменил запрет на продажу газа выше его стоимости по спецобязательствам (PSO).

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" в апреле предложил промпотребителям цену на газ на уровне 7 тыс. 188 грн за 1 тыс. куб м (с НДС), что на 16% меньше цены PSO.

Теги: #вода #газ #гройсман #украина #цена
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