Экономика

16:08 09.04.2019

МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП

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МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины на 2019 год до 2,5% ВВП по сравнению с 2,9% ВВП в его предыдущем прогнозе от декабря прошлого года и 3,7% ВВП по итогам прошлого года.

Согласно обновленному World Economic Outlook (WEO), обнародованному во вторник, на 2020 год оценка дефицита текущего счета, наоборот, несколько ухудшена – до 2,4% ВВП с 2,2% ВВП.

По мнению Фонда, и в 2024 году дефицит текущего счета сохранится примерно на том же уровне – 2,6% ВВП.

МВФ подтвердил свой прогноз роста ВВП Украины на этот и следующий год – соответственно 2,7% и 3%, ожидая ускорения в 2024 году до 3,3%, что соответствовало темпам роста в минувшем году.

Согласно обновленному WEO, Фонд, как и в декабре 2018 года, рассчитывает на замедление инфляции в Украине с 9,8% в прошлом году до 7% - в текущем. На 2020 год оценка инфляции несколько ухудшена – до 5,6% с 5,5%.

Помимо этого, МВФ прогнозирует снижение безработицы в Украине с 9% в 2018 году до 8,5% – в 2019- м и 8,1% - в 2020-м, тогда как в декабре-2018 прогноз на этот и следующий год составлял соответственно 8,.6% и 8%.

Как сообщалось, госбюджет-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%, однако Нацбанк Украины ожидает его увеличения только на 2,5%. Всемирный банк (ВБ) на минувшей неделе ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

Теги: #платежный_баланс #оценка #украина #мвф
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