Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

Кабинет министров Украины привязал цену на газ, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" для потребности населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), к цене для промышленных потребителей, но не отменил запрет на продажу газа выше его стоимости по спецобязательствам (PSO, ПСО).

Соответствующее постановление правительства №293 от 3 апреля 2019 года "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обнародовано на правительственном портале.

"Установить, что акционерное общество НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет на условиях и в порядке, определенных Кабинетом министров, продажу/поставку природного газа поставщикам для потребностей бытовых потребителей … по цене, которая определяется как средняя арифметическая цена газа, по которой "Нафтогаз" предлагает газ промышленным потребителям на условиях предоплаты в предыдущем месяце до месяца поставки, но не выше, чем цена, установленная Кабмином", – отмечено в тексте документа.