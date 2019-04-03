"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO
НАК "Нафтогаз Украины" ожидает публикации решения Кабинета министров Украины относительно снижении цены на газ, установленной для отпуска населению по спецобязательствами (PSO, ПСО) на уровне 8,55 грн/куб. м, сообщила пресс-служба "Нафтогаза" на в соцсети Facebook.
"НАК "Нафтогаз" не участвовал в разработке этого документа, нам еще неизвестно, что в нем содержится. Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменил существующий режим ПСО и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой "Нафтогаз" и бытовыми потребителями", – отмечено в сообщении.
В компании акцентировали внимание на том, что в настоящее время "Нафтогаз", в соответствии с возложенными на него специальными обязательствами, не может продавать газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) ни ниже, ни выше установленной цены – в 8,55 грн/куб. м. Трейдинговая компания НАК – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - смогла снизить апрельскую цену на газ для своих потребителей за счет неприменения максимальной торговой надбавки, разрешенной законодательством.