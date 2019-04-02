"Укрзализныця" подтвердила запуск регулярного пассажирского поезда Кошице - Мукачево с июня

АО "Укрзализныця" в партнерстве со Словацкой железнодорожной компанией ЖССК запустит регулярное пассажирское сообщение по маршруту Кошице - Мукачево в июне 2019 года, говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Как сообщают в компании, во вторник в 14:00 на станцию Мукачево из Словацкой республики прибыл пассажирский рельсовый автобус, совершивший тестовый рейс колеей европейской ширины (1435 мм).

"С украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за четыер часа. Маршрут следующий: Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп – Мукачево", - написал на своей странице в Facebook глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В "Укрзализныце" напомнили, что совместное решение сторон о запуске нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале 2019 года в Киеве. Перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Как сообщалось, "Укрзализныця" увеличит частоту рейсов поезда Киев-Рига с конца января и планирует продление маршрута поезда до Таллинна.