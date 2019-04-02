Экономика

09:25 02.04.2019

Китайская Sinosure может предоставить "Нафтогазу" страховое покрытие на $1 млрд

2 мин читать
Китайская Sinosure может предоставить "Нафтогазу" страховое покрытие на $1 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" и государственное экспортное кредитное агентство Китая Sinosure заключили меморандум о предоставлении группе страховой квоты на $1 млрд, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы.

Согласно пресс-релизу НАК, получение страхового покрытия Sinosure не требует государственной гарантии, следовательно, "Нафтогаз" не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения $1 млрд инвестиций в отрасль.

Читайте новости на сайте "Энергореформа"

На первом этапе под страховое покрытие Sinosure планируется привлечь около $160 млн для финансирования действующих контрактов АО "Укргазвыдобування" с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".

На втором этапе еще около $800 млн планируется направить на другие проекты группы "Нафтогаз", которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

В НАК напомнили, что компания уже имеет опыт успешного сотрудничества с Sinosure. В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укргазвыдобування" было приобретено 13 буровых станков стоимостью около $140 млн с отсрочкой платежа на пять лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.

Sinosure – государственное экспортное кредитное агентство КНР, работает по модели OECD. Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 года составляла около $3,4 млрд, ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #инвестиции #китай #страховка #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 02.04.2019
Норвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине около десятка компаний для строительства СЭС

Норвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине около десятка компаний для строительства СЭС

19:10 01.04.2019
Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

18:33 29.03.2019
"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

18:22 29.03.2019
Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

10:11 29.03.2019
Премьер Китая заявил о дальнейшем открытии финансового рынка для иностранного капитала

Премьер Китая заявил о дальнейшем открытии финансового рынка для иностранного капитала

09:30 29.03.2019
Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

09:39 28.03.2019
Генеральный консул Китая в Одессе Сун Лицюнь посетил солнечную электростанцию Китайской национальной группы корпораций строительных материалов (CNBM) в Николаевской области

Генеральный консул Китая в Одессе Сун Лицюнь посетил солнечную электростанцию Китайской национальной группы корпораций строительных материалов (CNBM) в Николаевской области

09:38 28.03.2019
Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

18:33 27.03.2019
Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

Кабмин уполномочил Кубива подписать соглашение между Украиной и Китаем о технико-экономическом сотрудничестве

15:24 26.03.2019
Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

Норвежская Scatec Solar в 2018 г. учредила и приобрела в Украине около десятка компаний для строительства СЭС

Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Продление срока действия лояльных условий к ТКЭ по части расчетов с "Нафтогазом" необоснованно, считают в компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

Boeing может завершить обновление ПО для 737 MAX в "ближайшие недели"

Нефть продолжает дорожать после скачка накануне

Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

Госбюджет в марте недовыполнен по доходам на 10% - Госказначейство

Нефть дорожает и торгуется близко к максимуму 2019г, Brent выросла до $68,45 за баррель

Смена власти в Украине может оживить рынок недвижимости при отсутствии колебаний курса гривни – застройщики

Приход молодой команды к власти может ускорить рыночные процессы – "Молочный альянс"

Отношение Зеленского к программе МВФ будет основным маркером для рынков – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА