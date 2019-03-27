Экономика

14:46 27.03.2019

Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине

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Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине

Компания "Google Украина" сообщила об официальном запуске услуги Google Pay по онлайн-оплате, говорится в пресс-релизе украинской "дочки" Google.

"Теперь благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов", - цитируется в сообщении директор Google Украина Дмитрий Шоломко.

По его словам, сегодня возможность оплаты через Google Pay на сайт или приложение доступна для клиентов Wayforpay и Portmone.

"Однако мы работаем над интеграцией с новыми партнерами и постепенно будем расширять список", - отметил он.

Как отмечается в пресс-релизе компании, почти 6500 онлайн-магазинов подключили такую опцию. Среди них такие как "Алло", "Интертоп", "Якабу", "Карабас", "Гудвайн", "Доминос" и другие.

Также над интеграцией Google Pay в свои приложения работает Uklon.

При использовании Google Pay нет необходимости каждый раз заполнять длинные формы с данными платежа.  Проводя оплату за услуги в интернете, Google Pay не передает информацию о кредитной карте продавцу, а в случае потери телефона, его можно удаленно заблокировать его с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. При этом нет необходимости деактивировать кредитную карту, поскольку ее данных в телефоне нет.

По состоянию на конец марта партнерами Google Pay в Украине являются уже 19 банков, а число точек, где можно оплачивать свои покупки через Google Pay, превышает 200 тыс.

Как сообщалось, "Google Украина" констатирует проникновение смартфонов в Украине на уровне 57% на конец второго квартала 2018 года и ожидает четырехкратного роста количества мобильных пользователей интернета до 2025 года.

Google в партнерстве с Mastercard и ПриватБанком объявили о запуске в Украине глобального сервиса Android Pay (теперь Google Pay) в ноябре 2017 года.

Теги: #portmone #google_payonline #украина #google
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