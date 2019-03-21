НБУ в партнерстве с SWIFT начнет проект по развитию украинской платежной инфраструктуры на базе ISO 2002221

Национальный банк Украины (НБУ) в партнерстве с компанией SWIFT начнет проект по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022.

Как сообщается в пресс-релизе НБ со ссылкой на заместителя председателя НБУ Сергея Холода, внедрение в Украине международного стандарта ISO 20022 является частью масштабной инициативы по трансформации отечественного платежного рынка.

"Целью этого проекта является модернизация финансовой инфраструктуры Украины и улучшение конкурентоспособности нашей страны и ее интеграции с мировыми рынками", - пояснил С.Холод.

В рамках этого проекта предусматривается переход Системы электронных платежей (СЭП) НБУ на современные и актуальные международные стандарты обмена финансовыми сообщениями, что позволит гармонизировать украинское платежное пространство с мировым, расширить реквизиты платежей дополнительной информацией, повысить уровень обслуживания и эффективность платежей, увеличить функциональное наполнение платежных инструментов в пользу банков и их клиентов, повысить уровень автоматизации платежей.

"В будущем все это позволит упростить взаимодействие между украинским и международными платежными системами, благодаря использованию понятных и общепринятых в мире стандартов", - отмечено в сообщении.

Поддержку и экспертизу по внедрению этого стандарта и трансформации платежной инфраструктуры украинскому регулятору будет предоставлять компания SWIFT.

Компания SWIFT является одним из разработчиков международного стандарта ISO 20022 и ключевых спецификаций платежей, используемых платежной инфраструктурой по всему миру.

"Партнерство с SWIFT в этом направлении является важным и поможет обеспечить совместимость работы украинской платежной инфраструктуры с трансграничной и повысить целостность, скорость и эффективность обработки платежей", - подчеркнул С.Холод.