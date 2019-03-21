ЕС готов финансово поддержать два инфраструктурных проекта на мариупольском направлении

Европейские институты готовы поддержать два инфраструктурных проекта в направлении Мариуполя, сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своем на сайте со ссылкой на главу представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли.

Как отмечается в сообщении, речь идет об улучшении железнодорожного сообщения Запорожье-Мариуполь и строительство автодороги сообщением Мариуполь-Николаев.

"Сейчас речь идет о разработке предварительного технико-экономического обоснования обоих проектов с привлечением финансирования Европейского инвестиционного банка", - отметили в министерстве.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян также подчеркнул, что вопрос укрепления безопасности Мариуполя и Бердянска находится в поле особого внимания президента Украины.

"Мы со своей стороны говорим о развитии инфраструктуры этого региона как об одном из важных проектов как с точки зрения усиления безопасности, так и с точки зрения стимулирования роста экономического и социокультурного развития региона", - отметил он.

Как сообщалось, ранее правительство Украины поручило "Укрзализныце" улучшить железнодорожное сообщение с Мариуполем.