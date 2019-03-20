Экономика

17:53 20.03.2019

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

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Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

 Кабинет министров Украины внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета.

Согласно обнародованному в среду в газете "Урядовый курьер" постановлению №226 от 6 марта 2019 года, соответствующие изменения внесены в положения о собрании акционеров и правлении новой редакции устава.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

Новый устав также предусматривает преобразование НАК из публичного в частное акционерное общество.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

Теги: #нафтогаз #набсовет #правление #кабмин
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