Экономика

09:54 19.03.2019

"Укртранснафта" в середине марта заключила договора на поставку э/э с "Львовэнергосбытом" и "Энергопоставщиком" на 230 млн грн

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"Укртранснафта" в середине марта заключила договора на поставку э/э с "Львовэнергосбытом" и "Энергопоставщиком" на 230 млн грн

 АО "Укртранснафта" 15 марта заключила договор с ООО "Львовэнергосбыт" на поставку 78,88 млн кВт-ч стоимостью 159,25 млн грн на территории деятельности оператора системы распределения "Львовоблэнерго".

Как сообщила компания в системе ProZorro, по договору она будет закупать э/э по почасовым ценам, которые складываются в оптовом рынке, и платить поставщику маржу в размере 0,7464% объема поставок. Оплата осуществляется в размере 100% прогнозированного объема потребления э/э за 5 дней до начала расчетного периода. "Львовэнергосбыт" аффилирован с "Львовоблэнерго" и является поставщиком универсальной услуги, который также может поставлять э/э по свободным ценам.

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Помимо этого, "Укртранснафта" 14 марта заключила договор с ООО "Энергопоставщик" на покупку 6,922 млн кВт-ч э/э на 14,05 млн грн на территории деятельности оператора системы распределения "Полтаваоблэнерго".

С этим поставщиком также заключен договор на поставку 22,1 млн кВт-ч на 45,14 млн грн на территории деятельности "Житомироблэнерго", а также на поставку 4,689 млн кВт-ч на 9,575 млн грн на территории деятельности "Ривнеоблэнерго".

По остальным 19-ти лотам тендера общей ожидаемой стоимостью 288 млн грн, объявленного в конце декабря 2018 года, торги были отменены 11 февраля.

В 2019 году, до момента завершения тендера и подписания контрактов, закупку э/э для производственных нужд "Укртранснафта" осуществляет у поставщика "последней надежды" – госкомпании "Укринтерэнерго".

В конце 2018 года "Укртранснафта" заявляла об угрозе остановки транспортировки нефти из-за проблем перехода к розничному рынку электроэнергии и невозможности своевременного подписания договора на поставку э/э.

Теги: #львовэнергосбыт #укртранснафта #львовоблэнерго
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