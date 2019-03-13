Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Керченского моста –МинВОТ

Мариупольский порт потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц вследствие строительства моста через Керченский пролив и последовавшего ограничения прохода судов, высота которых составляет 33 метра и более, сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в соцсети Facebook.

"В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал. Параллельно с ограничениями движения судов, сейчас мелеет и заиливается дно. Из-за неудачной конструкции Керченского моста трудно спрогнозировать все, что происходит под водой", - отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в ходе визита в Мариуполь.

При этом он отметил, что, несмотря на блокаду РФ Керченского пролива, Мариупольский порт продолжает работать и остается одним из стратегически важных предприятий города. Максимальные мощности порта позволяют осуществлять перевалку груза до 21 млн тонн в год, но после агрессии РФ на востоке Украины мощности порта снизились почти втрое.

"Для того, чтобы улучшить ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, теперь обсуждается несколько возможностей. Одна из них - использование внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы оставались в портах. Не менее важным финансовым ресурсом являются дополнительные средства ЕС", - рассказал министр.

Он также отметил, что если будет меняться характер грузов, и когда заработает зерновой терминал, завершение строительства которого ожидается в текущем году, то стоит организовать переквалификацию работников порта.

"Также есть принципиальное решение о выделении дополнительных средств на финансирование инфраструктурных проектов, которые будут способствовать работе порта. Это обеспечит такую логистическую схему, которая будет задействовать несколько видов транспорта,: железнодорожный, автомобильный и морской для того, чтобы регион имел и сырье для предприятий, и также отгружалась готовая продукция. Несколько таких согласованных решений будет принято с иностранными партнерами", - добавил В.Черныш.