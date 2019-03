Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статистических данных (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data) Всемирной организации торговли (ВТО), сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте во вторник.

"25-27 февраля 2019 года в рамках заседания комитета Соглашения о государственных закупках ВТО Украину впервые в истории ее членства в организации выбрали главой Рабочей программы по сбору и отчетности статистических данных", – указывается в сообщении МЭРТ.

До этого программу возглавляли США, отметило министерство.

Среди главных направлений программы, которые озвучила украинская делегация, – разработка унифицированной методологии сбора и отчетности о данных госзакупок стран-членов Соглашения о госзакупках, а также дальнейшее расширение использования стандарта открытых данных в сфере публичных закупок Организации международного экономического сотрудничества (Open Contracting Data Standard, OCDS).

Украина присоединилась к Соглашению ВТО о госзакупках (Government Procurement Agreement, GPA) в 2016 году, в результате украинские компании получили право принимать участие в госзакупках 47 стран-членов GPA.

Общий объем рынка госзакупок ВТО оценивает в $1,7 трлн ежегодно.