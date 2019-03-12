Экономика

13:45 12.03.2019

Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

1 мин читать
Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статистических данных (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data) Всемирной организации торговли (ВТО), сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте во вторник.

"25-27 февраля 2019 года в рамках заседания комитета Соглашения о государственных закупках ВТО Украину впервые в истории ее членства в организации выбрали главой Рабочей программы по сбору и отчетности статистических данных", – указывается в сообщении МЭРТ.

До этого программу возглавляли США, отметило министерство.

Среди главных направлений программы, которые озвучила украинская делегация, – разработка унифицированной методологии сбора и отчетности о данных госзакупок стран-членов Соглашения о госзакупках, а также дальнейшее расширение использования стандарта открытых данных в сфере публичных закупок Организации международного экономического сотрудничества (Open Contracting Data Standard, OCDS).

Украина присоединилась к Соглашению ВТО о госзакупках (Government Procurement Agreement, GPA) в 2016 году, в результате украинские компании получили право принимать участие в госзакупках 47 стран-членов GPA.

Общий объем рынка госзакупок ВТО оценивает в $1,7 трлн ежегодно.

Теги: #торговля #украина #вто #мэрт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 12.03.2019
МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

13:25 12.03.2019
У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

13:02 12.03.2019
Москва через 6 месяцев отправила Киеву ноту в ответ на заявление не продолжать Большой договор – глава МИД Украины

Москва через 6 месяцев отправила Киеву ноту в ответ на заявление не продолжать Большой договор – глава МИД Украины

12:34 12.03.2019
Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта

Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта

11:22 12.03.2019
Мониторинговая миссия ООН указывает на системные нарушения прав человека на неподконтрольной части Донбасса - доклад

Мониторинговая миссия ООН указывает на системные нарушения прав человека на неподконтрольной части Донбасса - доклад

11:19 12.03.2019
Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов в Армению и Болгарию

10:18 12.03.2019
МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

09:46 12.03.2019
Посол Украины о запрете въезда австрийскому журналисту: Он не соблюдал украинское законодательство

Посол Украины о запрете въезда австрийскому журналисту: Он не соблюдал украинское законодательство

09:16 12.03.2019
ГСЧС Украины предупреждает о "желтом" уровне опасности из-за сильных осадков в некоторых областях и Крыму

ГСЧС Украины предупреждает о "желтом" уровне опасности из-за сильных осадков в некоторых областях и Крыму

07:59 12.03.2019
Правоохранители потворствовали незаконным схемам закупки для "Укроборонпрома" – расследование Bihus.info

Правоохранители потворствовали незаконным схемам закупки для "Укроборонпрома" – расследование Bihus.info

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

Слушания по делу "Укрнафты" в Стокгольмском арбитраже запланированы на апрель – Минюст

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов - ГСЧС

НКРЭКУ утвердила инвестпрограмму "ДТЭК Киевские электросети" на 2019 год в сумме 368 млн грн

Кабмин будет добиваться роста ВВП Украины в 2019г более 3% - Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

"Арабская весна" обернулась ущербом в $900 млрд для стран региона - ВБ

Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ

Брюссель задумал штрафовать Лондон на миллиард фунтов

Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

Банки Италии добились ощутимого прогресса в сокращении объема "плохих" долгов

Суд 10 апреля рассмотрит иск "Укртрансгаза" по отмене постановления НКРЭКУ по вопросам суточного балансирования на рынке газа

Слушания по делу "Укрнафты" в Стокгольмском арбитраже запланированы на апрель – Минюст

Семерак призывает отказаться от использования пластиковой одноразовой посуды и пакетов на время поста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА