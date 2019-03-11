Экономика

18:40 11.03.2019

Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

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Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии злонамеренному влиянию РФ, говорится в документе, распространенном на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", - отмечается в нем.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.

Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению администрации США, российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

Трамп также заявил о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем. "Бюджет (бюджетный запрос - ИФ) способствует укреплению боеготовности, ставя в приоритет стратегическое соперничество с Китаем и Россией", - отмечается в документе.

Ранее американские СМИ писали, что вряд ли этот бюджетный запрос получит одобрение в Конгрессе США, где большинство в Палате представителей в настоящее время представлено членами Демократической партии США.

Теги: #бюджет #сша
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