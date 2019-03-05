Продажи новостроек в США в декабре неожиданно выросли

Продажи новых домов в США в декабре 2018 года выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 621 тыс. в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре этот показатель составлял 599 тыс. (рост на 9,1%), а не 657 тыс. (рост на 16,9%), как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в США в декабре на 8,7% с первоначально объявленного ноябрьского уровня - до 600 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Декабрьские данные о продажах новостроек были обнародованы Минторгом США с опозданием более чем на месяц из-за частичной приостановки работы федерального правительства США в декабре-январе на 35 дней.

В связи с этим, январский отчет о продажах новостроек будет обнародован лишь 14 марта, а февральский - 29 марта.

Неожиданный рост продаж новостроек в США в последний месяц прошлого года обусловлен, в частности, снижением цен на дома.

Средняя цена продажи нового дома в декабре упала на 7,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $318,6 тыс.

Спрос на жилье также поддерживается уменьшением ставок по ипотечным кредитам и сохранением высокого уровня занятости, отмечают эксперты.

При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США в декабре потребовалось бы 6,6 месяцев по сравнению с 6,7 месяцами в ноябре.

Количество новых домов, выставленных на продажу, на американском рынке на конец декабря равнялось 344 тыс., что является максимумом с 2008 года.

Новостройки составляют порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка, чем продажи на вторичном рынке.