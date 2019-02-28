Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

Добыча природного газа в Украине в январе 2019 года увеличилась на 2,4% (на 42,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 818,1 млн куб. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем месяце увеличили добычу газа на 2,9% (на 40 млн куб. м) – до 1 млрд 435,3 млн куб. м. В т.ч. числе АО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 2,5% (на 32,3 млн куб. м) – до 1 млрд 335,1 млн куб. м, ПАО "Укрнафта" – на 8,6% (на 7,8 млн куб. м), до 98,8 млн куб. м. В январе также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 1,4 млн куб. м газа.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе 2019-го нарастили добычу газа на 0,7% (на 2,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 382,8 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками за январь-2019 также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 137,36 млн куб. м (+4,8% к январю-2018), ООО "Эско-Пивнич" – 55,161 млн куб. м (+26,3%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 58,18 млн куб. м (+49,6%), ООО "ПГНК" – 20,4 млн куб. м (+63,9%), ЧАО "Природные ресурсы" – 15,18 млн куб. м (-16,3%), ООО "Куб-Газ" – 12,76 млн куб. м (+3%),ООО "Регал петролеум" – 12,773 млн куб. м (+49,8%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 11,435 млн куб. м (+22,9%), ЧАО "Девон" – 9,54 млн куб. м (-7,7%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 7,14 млн куб. м (-17,5%), ООО "Захиднадрасервис" – 6,16 млн куб. м (+2,6 раза), ООО "Энергия-95" – 4,82 млн куб. м (-33,1%), ООО "Пром-энерго продукт" – 4,43 млн куб. м (+69,1%), ООО "Стрыйнафтогаз" – 4,03 млн куб. м (-6,5%), ООО "Надра-Геоинвест" – 3,93 млн куб. м (-39,2%), ЧП "Нордик" – 3,86 млн куб. м (-11,1%), ООО "Надрагаз" – 1,814 млн куб. м (+19,7%), ООО "Пари" – 1,68 млн куб. м (-10,2%), ООО "СП "Укркарпатойл" – 1,277 млн куб. м (+7,8%), ООО "Арабский энергетический альянс" – 1,062 млн куб. м (+45,5%).

Как сообщалось, Украине в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (на 106,3 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу газа на 0,9% – до 16 млрд 506,3 млн куб. м, в т. ч. "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн куб. м, тогда как "Укрнафта" снизила на 2,1% – до 1,078 млрд куб. м. "Черноморнафтогаз" сохранил на уроне позапрошлого года – 8,7 млн куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018 году снизили добычу газа на 1% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 391,4 млн куб. м.