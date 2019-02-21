Экономика

11:27 21.02.2019

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

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Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

Мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью неудачными космическими запусками в 2018 году, убытки от аварийных запусков в России составят менее 30% от этой суммы, или $185 млн. Об этом сообщила советник гендиректора "Роскосмоса" Валентина Ракитина со ссылкой на данные международного брокера Marsh на конференции "Авиационное и космическое страхование" в четверг в Москве, передает Интерфакс.

Речь идет о двух авариях: это спутник "Ангосат" с убытком $121 млн (страховщики - "СОГАЗ" и "ВТБ Страхование") и пилотируемый аппарат "Союз МС-10" с убытком $65 млн (страховала СК "Согласие").

"Космос становится именно отраслью бизнеса. 2016 и 2017 года были достаточно удачными как для отрасли, так и для страхового рынка. В 2018 году произошло восемь аварийных случаев, но всего два их них - российские. Российский рынок не является основным драйвером убыточности в сфере космического страхования", - сказала Ракитина.

Теги: #рф #космос #аварии
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