Экономика

00:16 21.02.2019

Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать "Северный поток - 2" больше чем наполовину

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Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать "Северный поток - 2" больше чем наполовину

Совет Евросоюза одобрил вариант поправок к Газовой директиве. Компромисса по этому вопросу достигли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.

«Одобрено соглашение между Советом стран ЕС под председательством Румынии и Европарламентом по Газовой директиве», — говорится в Twitter пресс-службы совета.

Переговоры продолжаются с 12 февраля. Как сообщалось ранее, новые регуляторные инициативы ЕС могут осложнить работу «Газпрома» в Европе. Кроме того, газопровод «Северный поток-2» может оказаться наполовину пустым как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Из поправок следует, что у «Северного потока-2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а к мощностям должны иметь доступ третьи лица. Однако если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц обеспечить невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только «Газпром» — единственная компания, обладающая правом на его экспорт. Таким образом, Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать газопровод больше чем наполовину.

Теги: #газпром #рф #ес #северный_поток
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