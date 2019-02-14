В Броварах начала работу пивоварня Rebrew

Пивоварня Rebrew (Reformation Brewery, Бровары) начала работу в феврале, поставив первые партии пива в столичные пабы, сообщил один из акционеров компании Дмитрий Шоломко.

"Если считать, что пивоварня запустилась тогда, когда стало возможным где-то купить пиво, то это произошло 12 февраля – у нас появился первый кран в баре. Лицензию мы получили с февраля. А самому проекту 2,5 года", - рассказал Д.Шоломко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, завод построили в помещении бывшего склада, мощность завода на данный момент составляет около 50 тыс. литров пива в месяц. Оборудование на заводе – итальянской компании Meccanica Spadoni, его стоимость – около $200 тыс. Общие инвестиции в запуск пивоварни еще подсчитываются.

"Пока мы будем реализовывать продукцию через пабы. Со временем мы планируем выйти в розницу, однако это требует установки оборудования для разлива пива", - объяснил Д.Шоломко.

Согласно планам компании, в феврале пиво Rebrew должно появиться в пабах Киева, Харькова, Днепра и других городов.

Среди первых сортов Rebrew – IPA в американском стиле с ароматом тропических фруктов, грейпфрута и лайма, IPA в вермонтском стиле, пшеничный эль с добавлением кориандра и апельсиновой цедры, а также стаут с добавлением кофе. Согласно пресс-релизу Rebrew, презентация первых сортов с дегустацией состоится 24 февраля в баре 3B Republic (Киев).

Дмитрий Шоломко – генеральный директор Google Ukraine. Среди его партнеров по проекту пивоварни – Евгений Депутат.



Интервью с Д.Шоломко будет опубликовано на главной странице сайте агентства "Интерфакс-Украина"