Инвестиции в реконструкцию аэропорта "Винница" составят 1 млрд грн, первый рейс запланирован на конец 2019 г. – Госагентство инфраструктурных проектов

Государственное агентство инфраструктурных проектов совместно с Министерством инфраструктуры представило план реконструкции коммунального предприятия "Международный аэропорт "Винница" на 2019-2020 годы.

Как сообщил глава Госагентства Николай Божко на пресс-конференции в Киеве во вторник, всего на реконструкцию планируется потратить 2,2 млрд грн, из которых в 2019 году – 1,013 млрд на первую очередь проекта.

По его словам, проект модернизации аэропорта был разработан в рамках выполнения программы по модернизации региональных аэропортов и в настоящее время уже заканчивается государственная экспертиза проекта, и реконструкция Винницкого международного аэропорта начнется уже в ближайшее время.

"Мы планируем до конца этого года запустить первый рейс", - отметил он.

В первую очередь проекта реконструкции входит: реконструкция покрытия взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, освещение, радиотехническое и метеорологическое оборудование, кабельная сеть и инженерные сети электроснабжения и связи.

"Это позволит нам получить современный, максимально оптимизированный международный комплекс. Проект поделен на две очереди, что позволит после введения в эксплуатацию уже первой очереди получить полностью рабочий аэродромный комплекс, который сможет принимать все типы авиасудов класса "В", "C" и, частично, "D" (767-200, 767-300)", - подчеркнул Н.Божко.

По его словам, это позволит увеличить количество обслуживаемых пассажиров. Также он отметил большой потенциал аэропорта "Винница" по грузовым отправлениям.

По словам Н.Божко, радиооборудование и средства радионавигации будет поставлены за счет Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Как сообщалось, в конце 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал трехсторонний меморандум с главой Винницкой областной государственной администрации Валерием Коровием и городским головой Винницы Сергеем Моргуновым об основных принципах совместного использования аэродрома "Винница".

Винницкий аэропорт построен в 1983 году. В августе 1997 года аэропорт был включен в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. С 1999 по 2008 год аэропорт принимал лишь чартерные рейсы. С 2013 года из аэропорта начала осуществлять регулярные рейсы авиакомпания "Мотор-Сич", с 2014 - авиакомпания Yanair, с 2016 года – авиакомпания МАУ.