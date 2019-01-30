Экономика

11:49 30.01.2019

МАУ получила права на полеты в Эфиопию

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МАУ получила права на полеты в Эфиопию

- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) получила права на осуществление полетов по маршруту Киев - Аддис-Абеба, сообщает Украинская авиатранспортная ассоциация.

В пресс-службе авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили указанный факт, однако отметили, что на данный момент не могут сообщить предполагаемую дату начала полетов, поскольку переговорная процедура еще не окончена.

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь".

Теги: #мау #авиарейсы #эфиопия
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