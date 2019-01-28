Рынок акций США вырос в пятницу, Dow Jones завершил на подъеме 5-ю неделю подряд

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу на новостях о том, что достигнута договоренность о завершении приостановки работы правительства, начавшейся 22 декабря.

Инвесторы смогли переключиться на позитивные квартальные результаты компаний, пишет MarketWatch.

Кроме того, участники рынка рассчитывают на прогресс в ходе торговых переговоров США и Китая, запланированных на 30-31 января, хотя министр торговли США Уилбур Росс накануне заявил, что стороны пока очень далеки от реального соглашения.

Центральный банк Китая объявил в пятницу, что выделит банкам страны еще $37 млрд ликвидности для стимулирования экономического роста и кредитования.

Dow Jones вырос пятую неделю подряд, прибавив всего 0,1% за пять сессий, S&P 500 снизился на 0,2% за неделю, Nasdaq - повысился на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего возобновить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Д.Трамп подписал документы уже после завершения работы фондового рынка, хотя новости о соглашении появились раньше.

"Реакция на соглашение была сдержанной, поскольку все, что нам сейчас известно: правительство открывается на три недели. За эти три недели предстоит проработать множество деталей, и тогда новости будут оказывать более существенное влияние на рынок", - считает главный рыночный стратег TD Ameritrade Дж.Кайнахэн.

Рынок акций США проигнорировал арест Роджера Стоуна, бывшего политического советника президента Дональда Трампа, в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

В пятницу должны были быть опубликованы новые статданные о заказах на товары длительного пользования, инвестициях в новое капитальное оборудование и о продажах новостроек в США. Однако из-за частичной приостановки работы федерального правительства публикация всех этих отчетов теперь ожидается на этой неделе или позднее.