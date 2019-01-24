Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне

Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.

"Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось", - отметил М.Драги.

М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости.

По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Однако сильный рынок труда и рост зарплат обеспечат восстановление экономики и инфляции. Глава ЕЦБ уверен, что со временем инфляция усилится до таргетируемого ЕЦБ уровня - чуть ниже 2% годовых.

На вопрос, обсуждался ли на заседании вариант с новым раундом долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) для банков еврозоны, М.Драги ответил, что ряд участников действительно рассматривали такой вариант, но решение не было принято.

"ЕЦБ взял время на дополнительную оценку рисков, вернется к их обсуждению в марте", - сказал М.Драги. Следующее заседание Центробанка еврозоны пройдет 7 марта во Франкфурте.

Выступление М.Драги показало, что ЕЦБ в этом году будет еще осторожнее подходить к вопросу о полном прекращении стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики. Экономисты теперь не ждут повышения процентных ставок до конца 2019 года, хотя ЕЦБ по итогам заседания объявил, что не собирается поднимать их "до конца лета".

Курс евро в ходе выступления М.Драги продолжил снижение, но постепенно замедлил его темпы, и к 17:17 мск евро стоил $1,1364 по сравнению с $1,1381 на закрытие прошлой сессии и внутридневным минимумом на уровне $1,1307.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сократил роста с 0,3% до практически нуля.