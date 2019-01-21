Рынок акций США вырос в пятницу и по итогам недели

Американские фондовые индексы выросли в пятницу четвертую сессию подряд на ожиданиях, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Евросоюзом, а также на позитивных данных о перерабатывающей промышленности.

Рынок завершил в плюсе и неделю в целом: Dow Jones прибавил 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 2,7%. При этом доходность US Treasuries за пять сессий увеличилась самыми быстрыми темпами с ноября - на 8,2 базисного пункта для 10-летних бумаг, до 2,783%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность смягчения пошлин на часть импортируемых в США китайских товаров, чтобы подтолкнуть Пекин к новым уступкам. Представитель министерства финансов США позднее опроверг эту информацию, заявив, что пока еще ведутся обсуждения.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что китайская сторона ранее предлагала увеличить импорт товаров из США на $1 трлн за шесть лет, но в Вашингтоне подобные уступки сочли недостаточными.

Однако рынок по-прежнему рассчитывает на прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Еврокомиссия в пятницу сообщила о готовности рассмотреть на торговых переговорах с США взаимную отмену пошлин на продукцию перерабатывающей промышленности.

Объем производства в перерабатывающей промышленности в США в декабре увеличился на 1,1%, хотя эксперты ожидали его увеличения на 0,3%.

При этом общий показатель промпроизводства повысился на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Вместе с тем индекс потребительского доверия в США в январе упал до минимума с октября 2016 года - 90,7 пункта против декабрьских 98,3 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 96,8 пунктов.